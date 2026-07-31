«Не публичный запуск»: власти рассказали, на каком этапе находится разработка карты калининградца

С помощью карты калининградца можно можно будет получать льготы и скидки, оплачивать проезд, пользоваться социальными услугами и городскими сервисами. Условие участия в программе — постоянная регистрация на территории области. Подробнее о том, какие опции будут доступны по карте жителя и что известно о перспективах её запуска — в материале «Многофункциональный инструмент».