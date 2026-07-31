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«Не публичный запуск»: власти рассказали, на каком этапе находится разработка карты калининградца

С 1 августа специалисты приступят к созданию защищённой цифровой основы.

Власти рассказали, на каком этапе находится разработка карты калининградца. С 1 августа специалисты приступят к созданию защищённой цифровой основы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Это важный подготовительный этап проекта: создаётся защищённая цифровая основа, к которой затем будут подключаться сервисы для жителей региона. Это ещё не публичный запуск: все возможности карты жителя не откроются одновременно. Пока идёт инфраструктурный этап — проверяется готовность системы, оформляются документы, настраивается взаимодействие между участниками проекта, подтверждается выполнение требований по защите информации, — рассказали в правительстве.

Все сервисы будут подключать постепенно. К этому этапу приступят после технической, организационной и правовой проверки.

«В сентябре начнётся следующий этап — отработка сервисов “Карты школьника”. Будут проверяться проход учащихся в образовательные организации и оплата школьного питания. Список участников, порядок тестирования и инструкции для родителей опубликуют позже», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты тестируют бесшовный переход с транспортной карты «Волна Балтики» на карту калининградца. О запуске сервисов жителям региона сообщат отдельно.

С помощью карты калининградца можно можно будет получать льготы и скидки, оплачивать проезд, пользоваться социальными услугами и городскими сервисами. Условие участия в программе — постоянная регистрация на территории области. Подробнее о том, какие опции будут доступны по карте жителя и что известно о перспективах её запуска — в материале «Многофункциональный инструмент».

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