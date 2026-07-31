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Синоптики рассказали, какой будет погода в Нижегородской области в августе

Средняя месячная температура воздуха в регионе составит +16…+18 градусов.

Источник: Нижегородская правда

Август в Нижегородской области ожидается близким к климатической норме. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в регионе составит +16…+18 градусов, что соответствует многолетним значениям для последнего месяца лета.

Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы. За месяц в Нижегородской области может выпасть 55−70 мм осадков.

Напомним, что в субботу, 1 августа, днем и вечером небо будет чистым. Столбики термометров покажут +26 градусов, а к вечеру — +24 градуса. В воскресенье, 2 августа, по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность без осадков. Несмотря на облачность, температура воздуха составит +28 градусов.