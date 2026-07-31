Ростовскую ТЭЦ-2 готовят к крупнейшей модернизации за всю историю

Необходимость строительства нового энергоблока обсуждают уже несколько лет. В актуализированной схеме теплоснабжения Ростова-на-Дону власти указывали, что резерв мощности ТЭЦ-2 практически исчерпан, а подключение новых жилых кварталов требует создания дополнительных источников генерации. Особенно остро проблема проявилась зимой 2025−2026 годов, когда из-за дефицита тепловой мощности и аварийных ограничений без полноценного теплоснабжения временно оставались более 1,3 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают свыше 275 тыс. человек. После этого вопрос увеличения мощности станции вновь стал одним из приоритетных для городских и региональных властей.