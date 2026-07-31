Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 20 млн рублей

Многомиллионные штрафы были назначены Государственной жилищной инспекцией. С начала 2026 года в заречный отдел организации поступило более 15 тысяч обращений от собственников многоквартирных домов. В своих заявлениях они жаловались на качество работы управляющих и ресурсоснабжающих компаний. В результате проверок коммунальщикам было выдано 174 предписания и объявлено 1 318 предостережений.