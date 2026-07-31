Какой сегодня праздник: Всероссийский день инкассатора

Всероссийский день инкассатора отмечают ежегодно 1 августа. Праздник неофициальный, но его традиционно празднуют в профессиональной среде. Дата выбрана не случайно: 1 августа 1939 года была создана служба инкассации при Госбанке СССР — с этого момента ведёт отсчёт история централизованной системы перевозки и охраны денежных средств в стране. Чем занимаются инкассаторы: собирают и доставляют наличные деньги, иностранную валюту и другие ценности в банки, обеспечивают их сохранность во время транспортировки. Профессия считается одной из самых ответственных и потенциально опасных, поэтому к подготовке сотрудников предъявляют высокие требования.
День бумажных салфеток придумали, чтобы обратить внимание на вещь, которая стала привычной частью быта. Хотя праздник отмечают 1 августа, «днём рождения» бумажной салфетки считают 9 июля 1867 года. Считается, что именно тогда началось массовое производство таких салфеток. Раньше для гигиены и сервировки использовали тканевые изделия, а переход на бумажные сделал повседневную жизнь удобнее и гигиеничнее. Эксперты оценивают ежедневный мировой объем используемых салфеток примерно в 100−150 миллионов штук.
Международный день консервирования — праздник, который особенно популярен среди любителей домашних заготовок. В разгар сезона овощей и фруктов он становится поводом устроить «день банок и специй» и обменяться рецептами. Праздник косвенно связан с историей консервирования: его корни уходят к работам Николя Апперта, французского кондитера, который в начале XIX века нашёл способ сохранять продукты в герметичных ёмкостях с помощью тепловой обработки. Позже научные основы этих процессов развил Луи Пастер (отсюда и термин «пастеризация»).