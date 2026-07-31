Какой сегодня праздник: Всероссийский день инкассатора

Всероссийский день инкассатора отмечают ежегодно 1 августа. Праздник неофициальный, но его традиционно празднуют в профессиональной среде. Дата выбрана не случайно: 1 августа 1939 года была создана служба инкассации при Госбанке СССР — с этого момента ведёт отсчёт история централизованной системы перевозки и охраны денежных средств в стране. Чем занимаются инкассаторы: собирают и доставляют наличные деньги, иностранную валюту и другие ценности в банки, обеспечивают их сохранность во время транспортировки. Профессия считается одной из самых ответственных и потенциально опасных, поэтому к подготовке сотрудников предъявляют высокие требования.