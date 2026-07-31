Нижегородка Алина Собинова победила в конкурсе «Мама-предприниматель 2026»

Нижегородка Алина Собинова стала победительницей регионального этапа конкурса «Мама-предприниматель». Итоги федерального конкурса «Мама — предприниматель 2026» подвели в Нижегородской области на церемонии награждения в технопарке «Анкудиновка».
Программа реализуется Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В этом сезоне участие в ней приняли 29 женщин самых разных профессий — дизайнеры, преподаватели, фермеры, врачи, разработчики цифровых сервисов и мастера швейного дела.
Победительницей регионального этапа стала генеральный директор ООО «Погреб» Алина Собинова с проектом «Современные автономные погреба для загородной жизни», который предусматривает продажу и монтаж герметичных пластиковых погребов для частных домов и дач.
«Денежный приз поможет расширить бизнес и сделать современные автономные погреба доступными для жителей разных регионов страны», — рассказала Алина Собинова.
Победительница представит Нижегородскую область на федеральном этапе программы, где сможет побороться за главный приз — 1 млн рублей на развитие бизнеса.