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Нижегородка Алина Собинова победила в конкурсе «Мама-предприниматель 2026»

Церемония награждения состоялась в технопарке «Анкудиновка».

Нижегородка Алина Собинова стала победительницей регионального этапа конкурса «Мама-предприниматель». Итоги федерального конкурса «Мама — предприниматель 2026» подвели в Нижегородской области на церемонии награждения в технопарке «Анкудиновка».

Программа реализуется Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В этом сезоне участие в ней приняли 29 женщин самых разных профессий — дизайнеры, преподаватели, фермеры, врачи, разработчики цифровых сервисов и мастера швейного дела.

Победительницей регионального этапа стала генеральный директор ООО «Погреб» Алина Собинова с проектом «Современные автономные погреба для загородной жизни», который предусматривает продажу и монтаж герметичных пластиковых погребов для частных домов и дач.

«Денежный приз поможет расширить бизнес и сделать современные автономные погреба доступными для жителей разных регионов страны», — рассказала Алина Собинова.

Победительница представит Нижегородскую область на федеральном этапе программы, где сможет побороться за главный приз — 1 млн рублей на развитие бизнеса.