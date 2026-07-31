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Новые правила провоза топлива через Крымский мост введут в августе

Провоз топлива в бутылках из-под воды и самодельных тарах через Крымский мост будет запрещен с 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 4 августа для перевозки топлива через Крымский мост начнут действовать новые правила. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба Крыма.

«Теперь топливо можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой “ГСМ”, “Огнеопасно”, fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени», — уточняется в публикации.

При этом осуществлять перевозку топлива в бутылках из-под воды, ПЭТ-бутылках или каких-либо самодельных емкостях будет запрещено. Решение связано с рисками деформации подобных так в жаркую погоду, что может привести к возгоранию автомобилей.

Канистры для хранения топлива должны будут иметь объем не более 40 литров и заполняться максимум на 95%. Общий лимит провоза горючего при этом останется прежним и будет составлять 200 литров на авто.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России ввело временный запрет на экспорт топлива до 31 января 2027 года. Новые ограничения начнут действовать с 1 августа текущего года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

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