Stampa: Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

Италия приостановила действие «шенгена» с Испанией. Об этом сообщает итальянское издание Stampa со ссылкой на данные МВД.
«Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», — сообщает издание.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что государство готово приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации с мигрантами в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки. Кроме того, поддержать её призвала глава МВД Финляндии Мари Рантанен и чешский премьер Андрей Бабиш.
Комментируя эту ситуацию, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Европейский союз пытался замести под ковер имеющиеся проблемы, занимаясь «демонизацией» России.
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