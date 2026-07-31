Суд в Москве назначил Лерчек пять лет условно и 763 млн рублей штрафа

Как писал сайт KP.RU, ранее блогер Лерчек в ходе заседания попросила суд не назначать ей штраф в качестве наказания по делу. В последнем слове подсудимая вновь заявила о невиновности. Она также попросила в случае вынесения ей наказания не назначать штраф в том размере, о котором попросило в прениях сторон гособвинение. Блогер мотивировала это тем, что у нее не осталось накоплений и нет ничего из недвижимости, которую можно было продать и погасить штраф.