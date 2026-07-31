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Суд в Москве назначил Лерчек пять лет условно и 763 млн рублей штрафа

Также суд запретил блогеру Лерчек в течение трех лет продвигать свой бренд в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве назначил известному блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пять лет лишения свободы условно за незаконные валютные операции и запретил в течение трех лет продвигать свой бренд в интернете. Кроме того, Чекалина должна будет выплатить штраф в размере 763 млн рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее блогер Лерчек в ходе заседания попросила суд не назначать ей штраф в качестве наказания по делу. В последнем слове подсудимая вновь заявила о невиновности. Она также попросила в случае вынесения ей наказания не назначать штраф в том размере, о котором попросило в прениях сторон гособвинение. Блогер мотивировала это тем, что у нее не осталось накоплений и нет ничего из недвижимости, которую можно было продать и погасить штраф.

Ранее суд приговорил бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина к реальному сроку. Ему дали семь лет. Сайт KP.RU разобрал, почему блогер получила условный срок, а ее бывший супруг — реальный.

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