На Московском проспекте трамваи встали, потому что троллейбус оборвал провода

Как рассказали в Центре организации движения и пассажирских перевозок, инцидент затронул работу всего электротранспорта в этом районе. Трамваи № 3 и № 5 временно будут следовать по укороченному маршруту. Тройка начнёт курсировать по следующей схеме: Парк «Центральный» — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский проспект — проспект Мира — Парк «Центральный».