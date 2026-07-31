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На Московском проспекте трамваи встали, потому что троллейбус оборвал провода

«Тройка» и «пятёрка» временно будут курсировать по укороченному маршруту.

Источник: Клопс.ru

На Московском проспекте в районе падающего дома троллейбус оборвал контактную линию. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Как рассказали в Центре организации движения и пассажирских перевозок, инцидент затронул работу всего электротранспорта в этом районе. Трамваи № 3 и № 5 временно будут следовать по укороченному маршруту. Тройка начнёт курсировать по следующей схеме: Парк «Центральный» — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский проспект — проспект Мира — Парк «Центральный».

Для пятёрки подобрали следующий вариант: ул. Бассейная — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский проспект — Советский проспект — ул. Бассейная.