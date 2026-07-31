Бурляев высказался об уехавших из России артистах

Народный артист России Николай Бурляев заявил, что вернуться в страну покинувшие ее знаменитости смогут только при одном условии — искреннем раскаянии.
«Пока они делают такие дела, какие они делают, речи о том, что мы их здесь примем, нет», — цитирует актера Teleprogramma.org.
При этом Бурляев, назвав себя христианином, допустил возможность прощения для тех, кто задумается о содеянном. По его словам, кто-то из уехавших еще может спросить себя: «Что я делаю, почему я уехал, дурак». Актер сравнил такое раскаяние с примером разбойника на кресте, который был прощен.
Говоря о жизни на Западе, Бурляев неожиданно перешел к мрачному прогнозу.
«Скоро уйдут под воду и Лондон, и Лос-Анджелес. Их поглотит океан, если раньше не будет праведного возмездия», — заявил он.
Ранее уехавший из России популярный комик Семен Слепаков* (признан в РФ иностранным агентом) признался, что скучает по родине.
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