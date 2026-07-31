Бурляев высказался об уехавших из России артистах

При этом Бурляев, назвав себя христианином, допустил возможность прощения для тех, кто задумается о содеянном. По его словам, кто-то из уехавших еще может спросить себя: «Что я делаю, почему я уехал, дурак». Актер сравнил такое раскаяние с примером разбойника на кресте, который был прощен.