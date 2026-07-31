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Трамп: США намерены пока продолжать наносить удары по Ирану

Президент США расказал о предстоящих ударах по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты пока планируют продолжать совершать удары по Ирану. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы будем наносить по нему удары. Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал Трамп.

Слова президента США прозвучали после заседании президентского кабинета. Совещание состоялось в загородной резиденции американских лидеров под Вашингтоном.

Как писал сайт KP.RU, Трамп выразил готовность дать шанс мирным переговорам с Ираном. Для этого Тегеран должен пойти на прекращение огня.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

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