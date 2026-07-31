Жена блогера Soy El May потеряла зрение и подвижность после родов

После родов в Мексике в субботу, 6 июня, у супруги блогера Брэндона Эрнандеса (Soy El May) Марии на 5−7 минут остановилось дыхание и сердцебиение. После выхода женщины из комы выяснилось, что она лишилась зрения и возможности ходить. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил портал 20minutos.
Врачи предполагают, что причиной критического состояния Марии Эрнандес после родов стал анафилактический шок из-за обезболивающего препарата. Женщину срочно интубировали и перевели в частную клинику, где она впала в кому на несколько дней. Ситуация ухудшилась из-за внутрибольничной инфекции, которая вызвала сильные скачки температуры.
В данный момент женщина находится в сознании, ее состояние стабильно. Брэндон Эрнандес обвинил больницу в нарушениях и заявил, что семью не информируют о лечении, а некоторые процедуры, включая МРТ, откладывают из-за нехватки оборудования, передает портал.
12 июня жительница Санкт-Петербурга рассказала, что после массажа ног во Вьетнаме она ослепла на два часа, из-за чего ей пришлось ориентироваться вслепую. Российские врачи объяснили ей, что причиной такого состояния стало неудобное положение головы при процедуре, из-за которого нарушилось кровоснабжение глаз.