Ростовская область исключила из бюджета индексацию зарплат на 4%

Индексация на 4% изначально содержалась в статьях 4 и 5 закона об областном бюджете. Статья 4 предусматривала увеличение с 1 октября 2026 года окладов лиц, замещающих государственные должности Ростовской области, государственных гражданских служащих, технического персонала и обслуживающих работников государственных органов. Статья 5 закрепляла аналогичную индексацию окладов руководителей, специалистов, служащих и рабочих государственных учреждений Ростовской области. Такие же нормы действовали в предыдущие годы: повышение на 4% проводили с 1 октября 2024 года и с 1 октября 2025 года, а очередная индексация была запланирована на октябрь 2026 года.