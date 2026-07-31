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Стала известна точная сумма штрафа блогеру Лерчек

Суд назначил блогеру Лерчек штраф в размере более 763 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Гагаринский районный суд Москвы назначил блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) наказание в виде лишения свободы на пять лет условно и штраф на сумму более 763 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Валерия Чекалина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а, б” ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно со штрафом в размере 763 573 551 ₽», — говорится в сообщении.

Суд также запретил Лерчек вести деятельность, связанную с администрированием сайтов сроком на три года.

Как пояснила KP.RU адвокат Гюзель Пушкарева, теперь Чекалина не сможет зарабатывать на марафонах и своем блоге в интернете. Запрет суда не ограничивается только собственными сайта и и аккаунтами блогера, но и распространяется на работу через чужие площадки.

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