Стала известна точная сумма штрафа блогеру Лерчек

Как пояснила KP.RU адвокат Гюзель Пушкарева, теперь Чекалина не сможет зарабатывать на марафонах и своем блоге в интернете. Запрет суда не ограничивается только собственными сайта и и аккаунтами блогера, но и распространяется на работу через чужие площадки.