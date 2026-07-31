Стоматолог Надежда Патлатая: старая зубная щетка может стать источником инфекции

Старая зубная щетка может стать причиной проблем со здоровьем полости рта, если не менять ее вовремя. Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что использование одной щетки слишком долго повышает риск скопления бактерий и инфекций. Об этом пишет NEWS.ru.
«Важно регулярно менять щетку. Рекомендуемый срок ее использования составляет не более двух месяцев. Если не обновить предмет гигиены вовремя, на нем накапливаются микроорганизмы. Щетка может превратиться в источник инфекции», — пояснила медик.
По словам специалиста, при выборе зубной щетки важно обращать внимание не только на срок использования, но и на ее форму. Компактная головка помогает очищать даже труднодоступные участки, включая дальние зубы.
Эксперт отметила, что мягкая щетина чаще всего подходит детям, а также взрослым и пожилым людям с чувствительными деснами. Жесткие варианты используют значительно реже — в основном для ухода за зубными протезами.
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