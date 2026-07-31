Стоматолог Надежда Патлатая: старая зубная щетка может стать источником инфекции

Старая зубная щетка может стать причиной проблем со здоровьем полости рта, если не менять ее вовремя. Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что использование одной щетки слишком долго повышает риск скопления бактерий и инфекций. Об этом пишет NEWS.ru.