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Август в Москве начнется с 30-градусной жары и гроз

Август в столичном регионе стартует с погоды, заметно опережающей климатическую норму.

Август в столичном регионе стартует с погоды, заметно опережающей климатическую норму. В субботу в Москве без осадков и до плюс 28 — на шесть градусов выше положенного, рассказал ИС «Вести» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Воскресенье подхватит жаркую эстафету. К середине дня воздух прогреется до 30 градусов. И лишь после 18:00 с приближением холодного фронта небо нахмурится и прошумят скоротечные грозовые дожди», — сообщил он.

С понедельника характер погоды изменится: москвичей ждет солнце и около 25 градусов. Сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не ожидается.

Ранее Тишковец сообщил, что предстоящие выходные, 1−2 августа, являются последними днями в Москве, когда можно будет искупаться.

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