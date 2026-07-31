Август в Москве начнется с 30-градусной жары и гроз

Август в столичном регионе стартует с погоды, заметно опережающей климатическую норму. В субботу в Москве без осадков и до плюс 28 — на шесть градусов выше положенного, рассказал ИС «Вести» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.