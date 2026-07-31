Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Лисок Воронежской области погиб в зоне СВО за три недели до юбилея

Владимир Путин наградил Виктора Дмитриева орденом Мужества посмертно.

Источник: Комсомольская правда

В Лискинском районе Воронежской области родным рядового Виктора Дмитриева вручили орден Мужества посмертно. Этой наградой нашего земляка наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Виктор Дмитриев родился в городе Лиски. Отслужив в ВДВ, работал по специальности после железнодорожного техникума. После начала СВО прошел обучение на оператора БПЛА в Севастополе и отправился в Курскую область. 6 ноября 2025 года Виктор добровольно вызвался вывезти раненых на Сумском направлении, но во время эвакуации сам попал под атаку и погиб. 30 ноября Виктору исполнилось бы 30 лет.

Награду приняли мама Наталья Геннадьевна, папа Сергей Николаевич, братья Николай и Иван.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше