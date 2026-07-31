Российские потребители стали покупать больше недорогих телевизоров

В первом полугодии 2026 года в России было продано 3,48 млн телевизоров на общую сумму 97,6 млрд руб. В натуральном выражении рынок вырос на 10% год к году, тогда как в денежном — лишь на 2,3%. Это следует из статистики «М. Видео», с которой ознакомился «Ъ». При этом в начале 2025 года рынок телевизоров сократился на 12% в натуральном выражении и на 4% в денежном по сравнению с первым кварталом 2024 года (см. «Ъ» от 10 июня 2025 года).