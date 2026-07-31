В Ростовской области выписали штрафы за торговлю ветпрепаратами без лицензии

В частности, наказали один из магазинов в Ростове-на-Дону, где без разрешения продавали три вида препаратов. По данному факту сначала выдали предписание об устранении нарушений, а потом подали иск. В итоге было решено, что нарушение требований при реализации лекарств угрожает жизни и здоровью животных.