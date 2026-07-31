Четыре ростовских предпринимателя оштрафованы за торговлю ветпрепаратами без лицензии

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия зафиксировало серию нарушений в сфере оборота ветеринарных препаратов на территории региона. С января текущего года судебные инстанции рассмотрели дела четырех предпринимателей, осуществлявших сбыт медикаментов для животных без необходимого разрешительного документа. Нарушителям предъявлено обвинение по части 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщили в управлении.