ANSA: Италия приостановила действие «шенгена» с Испанией

Италия в одностороннем порядке приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеуте. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные МВД.
— Министерство внутренних дел (Италии — прим. «ВМ») распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией, — говорится в публикации.
В ведомстве пояснили, что соответствующее решение было принято на основании последних данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози, передает агентство.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять меры для защиты госграниц, включая возможную приостановку действия Шенгенской зоны с Испанией на фоне увеличения потока мигрантов в Сеуту. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов объяснил позицию Италии в этом вопросе.
Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко. В июле нелегалы массово хлынули в испанский эксклав Сеута. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходит на границе двух стран.