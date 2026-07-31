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ANSA: Италия приостановила действие «шенгена» с Испанией

Италия в одностороннем порядке приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеуте. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные МВД.

Италия в одностороннем порядке приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеуте. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные МВД.

— Министерство внутренних дел (Италии — прим. «ВМ») распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией, — говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что соответствующее решение было принято на основании последних данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози, передает агентство.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять меры для защиты госграниц, включая возможную приостановку действия Шенгенской зоны с Испанией на фоне увеличения потока мигрантов в Сеуту. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов объяснил позицию Италии в этом вопросе.

Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко. В июле нелегалы массово хлынули в испанский эксклав Сеута. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходит на границе двух стран.

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