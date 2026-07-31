В Хабаровске проверят обстоятельства смерти мужчины во время задержания

В СК установили, что в пятницу сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка жителем Хабаровска. Он попытался скрыться от правоохранителей, а при задержании активно сопротивлялся. Из-за этого к нему применили физическую силу и спецсредства. Вскоре он скончался на месте задержания.