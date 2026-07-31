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В Хабаровске проверят обстоятельства смерти мужчины во время задержания

СК проверит обстоятельства смерти жителя Хабаровска во время задержания.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти жителя Хабаровска во время задержания, сообщило СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В СК установили, что в пятницу сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка жителем Хабаровска. Он попытался скрыться от правоохранителей, а при задержании активно сопротивлялся. Из-за этого к нему применили физическую силу и спецсредства. Вскоре он скончался на месте задержания.

«Причина смерти нарушителя будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следственным органом будет проверена правомерность действий сотрудников правоохранительных органов, а также дана оценка соразмерности применения силы при задержании», — говорится в сообщении регионального СУСК России.

Местные СМИ сообщали со ссылкой на очевидцев, что мужчина бегал по улице с топором и бросался на людей.