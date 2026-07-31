В Перми назвали самые большие по численности учащихся школы

Лидерами по числу учеников стали школы «СинТез», «Флагман», «Точка», «ЭнергоПолис» и школа № 30. В каждой из них обучается более 3 000 школьников. Школы-гиганты Перми имеют по несколько корпусов. Это позволяет образовательным учреждениям принимать большое количество детей без ущерба для качества образования.