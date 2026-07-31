В Перми назвали самые большие по численности учащихся школы

Департамент образования Перми подвел итоги мониторинга школьной инфраструктуры. Ведомство назвало самые большие и маленькие школы по численности учащихся.
Лидерами по числу учеников стали школы «СинТез», «Флагман», «Точка», «ЭнергоПолис» и школа № 30. В каждой из них обучается более 3 000 школьников. Школы-гиганты Перми имеют по несколько корпусов. Это позволяет образовательным учреждениям принимать большое количество детей без ущерба для качества образования.
Самыми малочисленными оказались школа-интернат № 85, школы № 145, № 146, № 45 и IT-школа. Они вошли в число 30% учреждений города с наполняемостью до тысячи человек.
Наибольшую площадь имеют школа «Точка» на ул. Татищева, «СинТез» на ул. Юнг Прикамья и лицей № 10 на ул. Серебристой. Самой «скромной» площадью обладают школа № 18 на ул. Нефтяников, лицей № 4 на ул. Семченко и лицей № 8 на ш. Космонавтов.
«Перед всеми учреждениями города стоит задача снизить до 32,8% число учеников, обучающихся во вторую смену», — подчеркнули в департаменте образования.
В Перми почти все школы и детские сады готовы к началу нового учебного года. Межведомственная комиссия приняла около 170 образовательных учреждений города.