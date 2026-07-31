Трамп: США не давали Украине согласия на производство ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 июля, заявил, что Штаты не разрешали Украине производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и отметил, что стране нужно быть очень осторожной, если она позволяет кому-либо производить свое передовое оружие.
— Очень сложно передавать технологии такого уровня. Те, кому вы передаете технологии, также могут обернуться против вас. Это возможно. Нам нужно быть очень осторожными, — подчеркнул американский лидер во время беседы с журналистами, передает Telegram-канал издания Clash Report.
31 июля СМИ сообщили, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп отказал ему в просьбе передать 300 ЗРК Patriot на зиму. Также он не ответил на просьбу украинского лидера разрешить использование спутниковой сети Starlink для нанесения ударов вглубь территории России.
В тот же день Трамп заявил, что пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство комплексов Patriot. Он отметил, что он «не уверен», что Вашингтон пойдет на такой шаг, но при этом подчеркнул, что администрация США «изучает этот вопрос».