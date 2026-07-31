Трамп: США не давали Украине согласия на производство ЗРК Patriot

В тот же день Трамп заявил, что пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство комплексов Patriot. Он отметил, что он «не уверен», что Вашингтон пойдет на такой шаг, но при этом подчеркнул, что администрация США «изучает этот вопрос».