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Трамп: США не давали Украине согласия на производство ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 июля, заявил, что Штаты не разрешали Украине производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и отметил, что стране нужно быть очень осторожной, если она позволяет кому-либо производить свое передовое оружие.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 июля, заявил, что Штаты не разрешали Украине производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и отметил, что стране нужно быть очень осторожной, если она позволяет кому-либо производить свое передовое оружие.

— Очень сложно передавать технологии такого уровня. Те, кому вы передаете технологии, также могут обернуться против вас. Это возможно. Нам нужно быть очень осторожными, — подчеркнул американский лидер во время беседы с журналистами, передает Telegram-канал издания Clash Report.

31 июля СМИ сообщили, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп отказал ему в просьбе передать 300 ЗРК Patriot на зиму. Также он не ответил на просьбу украинского лидера разрешить использование спутниковой сети Starlink для нанесения ударов вглубь территории России.

В тот же день Трамп заявил, что пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство комплексов Patriot. Он отметил, что он «не уверен», что Вашингтон пойдет на такой шаг, но при этом подчеркнул, что администрация США «изучает этот вопрос».

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