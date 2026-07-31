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Трамп сказал Зеленскому, чтобы тот положил конец конфликту с Россией

Трамп на встрече с Зеленским настаивал, чтобы он закончил конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским настаивал на том, чтобы он положил конец конфликту на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что США не давали согласия на производство Украиной Patriot. По словам президента США, с этим вопросом надо быть осторожным.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Соединенных Штатов не выходили из процесса посредничества по разрешению кризиса на Украине.

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