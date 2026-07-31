Блогер Лерчек не сможет зарабатывать как раньше: юрист разъяснила приговор суда

По словам юриста, в приговоре суда отдельно прописано «в том числе принадлежащих третьим лицам» — то есть запрет не ограничивается собственными сайтами/аккаунтами, а распространяется и на работу через чужие площадки. Например, если бы Лерчек вела деятельность через студию, агентство, партнерский аккаунт и так далее. Это тоже попадает под запрет.