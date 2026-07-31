Блогер Лерчек не сможет зарабатывать как раньше: юрист разъяснила приговор суда

Суд в Москве запретил блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) зарабатывать на марафонах и своем блоге в интернете в течение трех лет. Об этом KP.RU рассказала адвокат Гюзель Пушкарева.
«Формулировка максимально широкая, но слово “использование” здесь ключевое — это не только техническое администрирование (доступ к CMS или хостингу), но и фактически любая деятельность через такие ресурсы», — уточнила она.
По словам юриста, в приговоре суда отдельно прописано «в том числе принадлежащих третьим лицам» — то есть запрет не ограничивается собственными сайтами/аккаунтами, а распространяется и на работу через чужие площадки. Например, если бы Лерчек вела деятельность через студию, агентство, партнерский аккаунт и так далее. Это тоже попадает под запрет.
Также Пушкарева отметила, что ключевой оговоркой в решении суда является «с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности». Это привязывает запрет именно к коммерческому использованию — то есть к монетизации через интернет-ресурсы, что и составляло суть ее прежнего бизнеса — марафоны, реклама, продажи через блог.
Адвокат подчеркнула, что теперь под запретом окажется фактически весь прежний способ ведения бизнеса Чекалиной, построенный на монетизации собственных или партнерских интернет-площадок. Однако речь идет не о постоянном запрете деятельности, а временном, на три года.
Как писал сайт KP.RU, 31 июля суд в Москве приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно за незаконные валютные операции, а также запретил на три года продвижение своего бренда в интернете и оштрафовал на 763 млн рублей.