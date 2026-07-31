Новый сухогруз класса «Волго-Дон макс» покинул стапеля «Красного Сормова»

На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония спуска на воду нового сухогрузного судна проекта RSD59. Суда этого типа относятся к классу «Волго-Дон макс» и предназначены для смешанного, река-море, плавания.
Судно построено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
После спуска на воду судно будет достраиваться на воде, после чего отправится на ходовые испытания для проверки всех систем, механизмов и пропульсивного комплекса в реальных условиях эксплуатации. Суда проекта RSD59 составляют основу современных грузоперевозок на внутренних водных путях и в морских районах России.
Длина судна составляет 140,88 метра, ширина — 16,98 метра, высота борта — 6 метров. Дедвейт в режиме река/море — 5128/7535 тонн, объем грузовых трюмов — 11292 кубометра, количество трюмов — два. Осадка в режиме река/море — 3,6/4,53 метра, автономность — 20/12 суток. Класс судна — КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack).
Ранее сообщалось, что производство винторулевых колонок запущено на «Красном Сормове».