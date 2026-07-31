Новый сухогруз класса «Волго-Дон макс» покинул стапеля «Красного Сормова»

После спуска на воду судно будет достраиваться на воде, после чего отправится на ходовые испытания для проверки всех систем, механизмов и пропульсивного комплекса в реальных условиях эксплуатации. Суда проекта RSD59 составляют основу современных грузоперевозок на внутренних водных путях и в морских районах России.