Мария Львова-Белова: опыт Нижегородской области с «Хулигандомом» включили в стратегию работы с регионами

«Некоторые наши решения уже признаны передовыми практиками и рассматриваются для масштабирования. Например, с июля прошлого года уже более 19 тысяч нижегородских семей получили “Родительский основной доход” в форме ежемесячной “зарплаты родителя”, единовременной выплаты или комбинации этих вариантов. Свыше 20 тысяч семей также воспользовались электронным сертификатом “Подарок новорожденному”, самостоятельно выбрав необходимые детские товары от нижегородских производителей. Значительное число нижегородцев сегодня получают поддержку в рамках “Демографического меню” национального проекта “Семья”. Самое главное — эта работа уже дает конкретный, измеримый результат. В июне впервые в истории наблюдений Росстата суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области превысил среднероссийский, а по темпам его роста регион стал лидером в стране. Это свидетельствует о том, что выбранный нами курс — правильный», — рассказал губернатор Нижегородской области.