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Пробки сковали выезд из Нижнего Новгорода вечером 31 июля

Напряженный трафик свидетельствует о резком улучшении ситуации с бензинов на АЗС.

Ощутимые пробки образовались на подъездах к Борскому мосту через Волгу на выезде из Нижнего Новгорода вечером 31 июля.

Как сообщает журналист nn.aif.ru, в пятницу неделю назад, 24 июля, выезды были свободны, а водители в Сети активно жаловались на то, что им трудно заправиться: где-то на АЗС огромные очереди, где-то просто нет топлива.

В нынешнюю же пятницу пробки на улицах Акмолинская и Сергея Акимова, а также на улице Пролетарская начали собираться уже после 16:00 и плотно держатся около 20:00, хотя ДТП, судя по картам, на этих участках нет.

«Почему стоим?!!» — начали недоумевать водители ещё в 17:00, и заторы никак не уменьшатся.

Можно предположить, что остановка с наличием и лоступностью топлива на заправках Нижнего Новгорода существенно изменилась в лучшую сторону.

Напомним, ранее были опубликованы средние цены на бензин в Нижегородской области, по данным на 31 июля.