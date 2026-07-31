Пробки сковали выезд из Нижнего Новгорода вечером 31 июля

Ощутимые пробки образовались на подъездах к Борскому мосту через Волгу на выезде из Нижнего Новгорода вечером 31 июля.
Как сообщает журналист nn.aif.ru, в пятницу неделю назад, 24 июля, выезды были свободны, а водители в Сети активно жаловались на то, что им трудно заправиться: где-то на АЗС огромные очереди, где-то просто нет топлива.
В нынешнюю же пятницу пробки на улицах Акмолинская и Сергея Акимова, а также на улице Пролетарская начали собираться уже после 16:00 и плотно держатся около 20:00, хотя ДТП, судя по картам, на этих участках нет.
«Почему стоим?!!» — начали недоумевать водители ещё в 17:00, и заторы никак не уменьшатся.
Можно предположить, что остановка с наличием и лоступностью топлива на заправках Нижнего Новгорода существенно изменилась в лучшую сторону.
Напомним, ранее были опубликованы средние цены на бензин в Нижегородской области, по данным на 31 июля.