В детском лагере Яшалтинского района Калмыкии провели «День цифры»

Специалисты минцифры региона провели для школьников беседу о правилах информационной безопасности: как защищать личные данные, распознавать подозрительные ссылки и не попадаться на уловки мошенников. Затем состоялся квиз-игра на тему «Цифровые навыки», в котором команды «Радуга», «Дыня» и «Отважные греки» проявили смекалку и эрудицию. Все они получили сертификаты за 1-е, 2-е и 3-е места.