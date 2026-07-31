В детском лагере Яшалтинского района Калмыкии провели «День цифры»

Ребята из Антрацита ЛНР, отдыхающие в детском лагере Яшалтинского района Калмыкии, стали участниками «Дня цифры» — всероссийского профориентационного проекта, реализуемого в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Республики Калмыкии.
Специалисты минцифры региона провели для школьников беседу о правилах информационной безопасности: как защищать личные данные, распознавать подозрительные ссылки и не попадаться на уловки мошенников. Затем состоялся квиз-игра на тему «Цифровые навыки», в котором команды «Радуга», «Дыня» и «Отважные греки» проявили смекалку и эрудицию. Все они получили сертификаты за 1-е, 2-е и 3-е места.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.