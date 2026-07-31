Стало известно, какую зарплату может получать молодежь

Как ранее писала газета The Guardian, поколение Z обошло миллениалов по доходам к 24 годам. По данным исследования, 24-летние сотрудники получают на 12% больше своих предшественников, а рожденные в 2000-х и вовсе вышли на рекордные показатели с 1950-х годов. Основная причина — рост минимальной оплаты труда, благодаря которому реальные доходы самых низкооплачиваемых работников выросли на 36% за период с 2012 по 2025 год.