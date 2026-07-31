Стало известно, какую зарплату может получать молодежь

Молодые сотрудники в возрасте от 15 до 25 лет могут получать зарплату до 70 тысяч рублей. Об этом ИС «Вести» рассказал эксперт Александр Ветерков.
По словам эксперта, на текущий момент среднее предложение для начинающих специалистов составляет около 70 тысяч рублей. Он отметил, что в своих резюме кандидаты указывают более скромные зарплатные ожидания — в размере 55−60 тысяч рублей. Однако реальные запросы молодых профессионалов зачастую достигают и 100 тысяч рублей.
«И вот предложение 70 и ожидание в 100 — это все-таки разрыв порядка 30% … это тоже порождает такой уровень безработицы среди молодых ребят», — заявил Ветерков.
Как ранее писала газета The Guardian, поколение Z обошло миллениалов по доходам к 24 годам. По данным исследования, 24-летние сотрудники получают на 12% больше своих предшественников, а рожденные в 2000-х и вовсе вышли на рекордные показатели с 1950-х годов. Основная причина — рост минимальной оплаты труда, благодаря которому реальные доходы самых низкооплачиваемых работников выросли на 36% за период с 2012 по 2025 год.
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