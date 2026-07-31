В Набережных Челнах после реновации открыли молодежный центр «Заман»

Капитальный ремонт стал первым комплексным обновлением учреждения почти за 30 лет и превратил центр в инновационное пространство. На трех этажах разместились лаборатории профориентации, фотостудия, залы для вокала и хореографии, пространство психологической разгрузки, площадки для образовательных и творческих мероприятий. На прилегающей территории появились спортивная площадка и амфитеатр, а фасад украсил мурал, посвященный работникам компании «КамАЗ».