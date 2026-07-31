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В Набережных Челнах после реновации открыли молодежный центр «Заман»

Там появились лаборатории профориентации, фотостудия, залы для вокала и хореографии, пространство психологической разгрузки.

Источник: Национальные проекты России

Молодежный центр «Заман» открылся после реконструкции в Набережных Челнах Республики Татарстан, проведенной в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве экономики.

Капитальный ремонт стал первым комплексным обновлением учреждения почти за 30 лет и превратил центр в инновационное пространство. На трех этажах разместились лаборатории профориентации, фотостудия, залы для вокала и хореографии, пространство психологической разгрузки, площадки для образовательных и творческих мероприятий. На прилегающей территории появились спортивная площадка и амфитеатр, а фасад украсил мурал, посвященный работникам компании «КамАЗ».

Особое внимание в центре уделят поддержке молодых специалистов и развитию движения работающей молодежи, которое объединяет около 30 городских предприятий. Для профориентации установлен специализированный тренажер, разработанный «КамАЗом».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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