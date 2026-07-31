Адвокат рассказала, почему Лерчек дали условный срок: суд учел смягчающие обстоятельства

Пушкарева отметила, что эти смягчающие обстоятельства предусмотренные статьей 61 УК РФ. Их, вне зависимости от степени вины, суд и прокурор обязаны учитывать при вынесении приговора. Поэтому Лерчек получила условный срок за преступление, в то время как ее бывшему мужу по этому же делу назначили реальный срок.