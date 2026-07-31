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Адвокат рассказала, почему Лерчек дали условный срок: суд учел смягчающие обстоятельства

Адвокат Пушкарева: Лерчек получила условный срок из-за наличия детей и болезни.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) получила условный срок, а не реальный из-за наличия у нее несовершеннолетних детей и выявленного тяжелого заболевания. Об этом KP.RU рассказала адвокат Гюзель Пушкарева.

«Логично предположить, что обвинение сочло роль женщины менее активной или организующей. Имеют значение и смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей, тяжелое заболевание», — пояснила KP.RU адвокат.

Пушкарева отметила, что эти смягчающие обстоятельства предусмотренные статьей 61 УК РФ. Их, вне зависимости от степени вины, суд и прокурор обязаны учитывать при вынесении приговора. Поэтому Лерчек получила условный срок за преступление, в то время как ее бывшему мужу по этому же делу назначили реальный срок.

Напомним, что суд приговорил Лерчек к лишению свободы сроком на пять лет условно и штрафу в размере более 763 млн рублей по делу о незаконном выводе денег на счета в ОАЭ с помощью поддельных документов.

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