Более 900 жителей Калмыкии получили помощь мобильных бригад

Отметим, что мобильные бригады работают в комплексных центрах социального обслуживания населения с 2019 года. Их сотрудники помогают пожилым людям и инвалидам из сельской местности добраться до медицинских учреждений. Они также оказывают социальную помощь, предоставляют срочные социальные услуги и консультируют по вопросам социальной поддержки и обслуживания.