Более 900 жителей Калмыкии получили помощь мобильных бригад

Мобильные бригады в Калмыкии с начала 2026 года помогли 969 жителям республики, сообщили в аппарате правительства региона. Их работа соответствует целям национального проекта «Семья».
Отметим, что мобильные бригады работают в комплексных центрах социального обслуживания населения с 2019 года. Их сотрудники помогают пожилым людям и инвалидам из сельской местности добраться до медицинских учреждений. Они также оказывают социальную помощь, предоставляют срочные социальные услуги и консультируют по вопросам социальной поддержки и обслуживания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.