В Таганроге приговорили к сносу шесть домов, пострадавших от БПЛА

Вместе с тем по четырем оставшимся объектам оформление средств из резервного фонда Ростовской области ещё не завершено. Камбулова пояснила причину затяжки: значительная часть недвижимости и земельных участков не внесена в Единый государственный реестр недвижимости. Права на эти объекты возникли задолго до введения современной системы государственной регистрации, а документация в своё время оформлялась через бюро технической инвентаризации. Между тем наличие записи в ЕГРН является обязательным условием для получения бюджетных выплат, что и создаёт административные препятствия для ряда семей.