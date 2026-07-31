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В Таганроге приговорили к сносу шесть домов, пострадавших от БПЛА

В Таганроге продолжается ликвидация последствий ударов БПЛА. Мэр города Светлана Камбулова сообщила в своих соцсетях, что шесть жилых объектов обследованы и признаны непригодными для дальнейшего использования — восстановить их невозможно.

В Таганроге продолжается ликвидация последствий ударов БПЛА. Мэр города Светлана Камбулова сообщила в своих соцсетях, что шесть жилых объектов обследованы и признаны непригодными для дальнейшего использования — восстановить их невозможно.

Часть пострадавших владельцев уже получила финансовую помощь на приобретение нового жилья. Выплаты перечислены жильцам многоквартирного здания, где проживали восемь семей, а также собственнику отдельной квартиры, которую комиссия также признала непригодной.

Вместе с тем по четырем оставшимся объектам оформление средств из резервного фонда Ростовской области ещё не завершено. Камбулова пояснила причину затяжки: значительная часть недвижимости и земельных участков не внесена в Единый государственный реестр недвижимости. Права на эти объекты возникли задолго до введения современной системы государственной регистрации, а документация в своё время оформлялась через бюро технической инвентаризации. Между тем наличие записи в ЕГРН является обязательным условием для получения бюджетных выплат, что и создаёт административные препятствия для ряда семей.

Одна из семей уже получила одобренное финансирование — для неё в настоящее время подбирается подходящий вариант жилья. По остальным обращениям работа муниципальных служб продолжается.

Одновременно специалисты занимаются разработкой проектной документации и подсчетом затрат на капитальный ремонт трех многоквартирных домов, получивших значительные повреждения в результате тех же атак беспилотников, однако признанных пригодными для восстановления.

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