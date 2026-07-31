Салатная ловушка: диетолог объяснила, какое масло превращает овощи в пустые калории

Эксперт пояснила, что для салатов подходят только нерафинированные масла первого холодного отжима, тогда как рафинированные, прошедшие высокотемпературную обработку, содержат пустые калории и лишены витаминов. Для классического летнего салата лучше всего использовать высокоолеиновое подсолнечное масло — оно богато Омега-6 и витамином Е, имеет янтарный цвет и лёгкий осадок из фосфолипидов, полезных для мозга. В более сложные блюда, например с рукколой или авокадо, диетолог рекомендует добавлять льняное масло — чемпион по содержанию Омега-3, однако его нужно хранить в холодильнике не дольше месяца и выбросить при появлении горечи.