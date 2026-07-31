Салатная ловушка: диетолог объяснила, какое масло превращает овощи в пустые калории

Летом многие наслаждаются салатами из свежих овощей, но из-за неправильной заправки вместо витаминов можно получить тяжесть в желудке или вовсе не усвоить полезные вещества. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина. По её словам, проблема кроется не в качестве овощей, а в выборе масла — без качественного жира организм не усвоит ни каротиноиды из моркови, ни ликопин из помидоров, ни витамин К из зелени.
Эксперт пояснила, что для салатов подходят только нерафинированные масла первого холодного отжима, тогда как рафинированные, прошедшие высокотемпературную обработку, содержат пустые калории и лишены витаминов. Для классического летнего салата лучше всего использовать высокоолеиновое подсолнечное масло — оно богато Омега-6 и витамином Е, имеет янтарный цвет и лёгкий осадок из фосфолипидов, полезных для мозга. В более сложные блюда, например с рукколой или авокадо, диетолог рекомендует добавлять льняное масло — чемпион по содержанию Омега-3, однако его нужно хранить в холодильнике не дольше месяца и выбросить при появлении горечи.
Золотым стандартом ежедневной заправки остаётся оливковое масло Extra Virgin в тёмной стеклянной упаковке, так как полезные полифенолы разрушаются от света. Для салатов с редькой или капустой подойдёт горчичное масло с антисептическим эффектом, а тыквенное тёмно-зелёное масло Редина советует мужчинам для поддержки репродуктивной системы. Главный враг любого масла — кухонный шкаф над плитой, потому что жиры боятся света, кислорода и тепла, поэтому хранить их лучше в дверце холодильника.