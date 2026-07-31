В Хабаровске СК проверит действия Росгвардии после смерти задержанного мужчины

Следователи будут выяснять, соответствовала ли примененная сила поведению мужчины, не были ли превышены полномочия сотрудников и существует ли причинно-следственная связь между их действиями и наступлением смерти. Если проверка покажет, что сотрудники вышли за пределы своих полномочий, а их действия повлекли гибель задержанного, речь может идти о статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), которая ~предусматривает до 10 лет лишения свободы.~