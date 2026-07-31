4-летняя девочка потерялась в городе кошек: найти бабушку помогли полицейские

В Зеленоградске полицейские, которые находились в городе по служебной необходимости, нашли на улице потерявшуюся 4-летнюю девочку, которая приехала в регион отдыхать с бабушкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 31 июля.
Ребёнок рассказал, что гулял по городу и вместе с бабушкой кормил местных кошек, как именно девочка потеряла из вида близкого человека, она объяснить не смогла. Дошкольницу объяснила сотрудникам полиции, в каком отеле они с бабушкой остановились. После чего связались с гостиницей и женщиной, которая сама уже собиралась объявлять девочку в розыск.
Москвичка поблагодарила полицейских за помощь, а те, в свою очередь, напомнили о мерах личной безопасности в общественных местах.
В Калининграде прохожие нашли восьмилетнего мальчика и передали его полицейским.