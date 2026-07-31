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4-летняя девочка потерялась в городе кошек: найти бабушку помогли полицейские

Ребёнок был напуган и искал своих близких.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске полицейские, которые находились в городе по служебной необходимости, нашли на улице потерявшуюся 4-летнюю девочку, которая приехала в регион отдыхать с бабушкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 31 июля.

Ребёнок рассказал, что гулял по городу и вместе с бабушкой кормил местных кошек, как именно девочка потеряла из вида близкого человека, она объяснить не смогла. Дошкольницу объяснила сотрудникам полиции, в каком отеле они с бабушкой остановились. После чего связались с гостиницей и женщиной, которая сама уже собиралась объявлять девочку в розыск.

Москвичка поблагодарила полицейских за помощь, а те, в свою очередь, напомнили о мерах личной безопасности в общественных местах.

В Калининграде прохожие нашли восьмилетнего мальчика и передали его полицейским.

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