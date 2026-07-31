Житель Белгородской области открыл цех по переработке древесины

Андрей Гончаров из села Беленького Белгородской области получил господдержку на открытие своего дела по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Борисовского муниципального округа, где расположен населенный пункт.
Бывший сварщик с 15-летним стажем на средства, полученные после заключения социального контракта, приобрел необходимое оборудование (раму, пильный узел, механизм подачи бревен) и организовал распиловку круглого леса с последующим изготовлением деревянных поддонов. Сегодня Андрей работает как самозанятый, заключил договоры с лесным хозяйством и выполняет санитарную вырубку. Готовые поддоны сразу отгружаются заказчику.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.