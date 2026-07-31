Советник Инфантино подал в отставку из-за его идеи создания новой частной структуры

Кризис, который возник в футбольном сообществе из-за планов Международной федерации футбола (FIFA) и ее президента Джанни Инфантино создать контролирующую коммерческие права на основные соревнования частную структуру, проник внутрь самой FIFA. В отставку ушел один из ключевых советников господина Инфантино Карлос Кордейро, назвавший идею своего шефа «сдачей в залог будущего футбола». Его демарш состоялся на фоне парада акций протеста против предложения FIFA от региональных структур.
О неприятии этого предложения вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и CONCACAF, объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, объявила Азиатская футбольная конфедерация (AFC).
Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино бросают свои».