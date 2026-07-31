Стала известна реакция Лерчек на приговор

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, не стала комментировать приговор по делу о незаконных валютных операциях и запрете в течение трех лет продвигать свой бренд в интернете.
Напомним, суд в Москве назначил блогеру пять лет лишения свободы условно и запретил в течение трех лет продвигать свой бренд в интернете. Кроме того, Чекалина должна будет выплатить штраф в размере 763 млн рублей.
Также стало известно, что защита блогера Чекалиной примет решение об обжаловании обвинительного приговора позже.
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