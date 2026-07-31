Мария Львова-Белова назвала нижегородский «Хулиганодом» примером для всей страны

«Для меня поездки в Нижегородскую область — это всегда некое вдохновение. То, что удаётся реализовать здесь, становится для нас частью стратегии работы с другими субъектами. Когда я познакомилась с вашей практикой работы с подростками и “Хулиганодомом”, появился федеральный подростковый центр, который занимается открытием подростковых пространств по всей стране», — заявила Мария Львова-Белова.