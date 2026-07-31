Мария Львова-Белова назвала нижегородский «Хулиганодом» примером для всей страны

Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова посетила с рабочим визитом Нижегородскую область и высоко оценила региональные практики работы с детьми и подростками. Особо она отметила проект «Хулиганодом», который, по ее словам, стал основой для создания федеральной системы подростковых центров.
«Для меня поездки в Нижегородскую область — это всегда некое вдохновение. То, что удаётся реализовать здесь, становится для нас частью стратегии работы с другими субъектами. Когда я познакомилась с вашей практикой работы с подростками и “Хулиганодомом”, появился федеральный подростковый центр, который занимается открытием подростковых пространств по всей стране», — заявила Мария Львова-Белова.
Она также отметила, что созданный в регионе Ресурсный центр «Дети в семье» стал прообразом новой модели работы Фонда защиты детей, который теперь будет оказывать адресную помощь семьям, развивать лучшие практики и повышать квалификацию специалистов по всей стране. Также, по ее словам, Нижегородская область добилась значительных результатов в устройстве детей в семьи.
«По итогам 2025 года и начала 2026 года Нижегородская область стала первой в нашем рейтинге регионов, поднявшись сразу на девять позиций. Такого прорыва не было ни у кого», — подчеркнула она.
Во время рабочего визита было подписано соглашение, согласно которому Городецкий детский дом станет одной из десяти инновационных площадок страны. Учреждение планируется развивать по модели «семейного дома» под кураторством федерального центра с последующим распространением опыта на другие регионы.
Кроме того, в Нижегородской области откроется региональное отделение Фонда защиты детей. Оно будет заниматься поддержкой детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей с инвалидностью и семей, нуждающихся в помощи. Ключевым партнером фонда станет региональный Ресурсный центр «Дети в семье». Председателем нижегородского отделения назначена уполномоченный по правам ребенка в регионе Маргарита Ушакова.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 25 тысяч школьников побывали в нижегородских лагерях с начала лета.