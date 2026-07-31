Эти продукты помогут против высокого давления: биолог назвала лучшие варианты

Некоторые овощи, фрукты и ягоды могут положительно влиять на уровень давления благодаря содержанию полезных веществ. Биолог Ирина Лялина рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион летом для поддержки здоровья сосудов. Об этом пишет Lenta.ru.
«Ключевую роль тут играет калий: он помогает организму выводить лишнюю жидкость и тем самым способствует снижению давления. Хорошие источники калия — бананы (в одном примерно 422 миллиграмма) и шпинат (около 558 миллиграммов)», — подчеркнула медик.
Не стоит забывать про авокадо. Полезными для поддержания здоровья сосудов также считаются боярышник, черноплодная рябина, жимолость и калина. Из боярышника можно готовить отвары, жимолость лучше употреблять свежей или делать из нее легкие десерты, а калину и черноплодную рябину удобно измельчать и замораживать.
Эксперт также отметила пользу овощей и зелени. В рацион можно включать чеснок, лук, тыкву, листовые салаты и запеченный картофель в кожуре. При этом для контроля давления важно не только питание, но и ограничение соли, а также поддержание нормального веса.
А вот при пониженном давлении, по словам врача Дениса Прокофьева, быстро улучшить самочувствие могут помочь немного соли, кофе или другой напиток с кофеином, а также несколько долек темного шоколада.