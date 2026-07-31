Шенген и Шенгенская зона — что это такое и какие страны входят

Что такое Шенген.
Шенген — это деревня в Люксембурге на границе с Францией и Германией, где в 1985 и 1990 годах пять европейских стран подписали соглашения об отмене контроля на границах друг с другом. В честь нее территория свободного перемещения получила название «Шенгенская зона». На 2025 год в нее входят 25 из 27 государств Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Благодаря соглашению граждане ЕС могут беспрепятственно жить, работать и перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля. Иностранцы тоже могут свободно перемещаться по визе, оформленной консульством одной из стран-участниц.
История появления Шенгена.
Процесс упрощения миграционного контроля в странах Европы начался еще в 1950-е годы. Соглашение об образовании Европейского экономического сообщества 1957 года предусматривало отмену ограничений на движение рабочей силы к 1969 году, и требования виз и разрешений на работу между странами Европы отменили в течение 1961−1968 годов.
Вместе с тем паспортный контроль и проверки документов на границах еще оставались. Однако из-за отсутствия консенсуса внутри ЕЭС первые десятилетия переговоры проходили в основном на межгосударственном уровне. Наибольшего прогресса добились страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), отменившие паспортный контроль в 1960 году. В июле 1984 года Франция и Западная Германия подписали в Саарбрюкене соглашение о поэтапной отмене пограничного контроля. Им сразу же заинтересовались страны Бенилюкса.
В результате 14 июня 1985 года на борту катера на реке Мозель поблизости от люксембургской деревни Шенген было подписано первое соглашение о создании зоны свободного перемещения. Выбор места был обусловлен тем, что населенный пункт расположен на стыке трех границ — Люксембурга, Франции и Германии. Его первыми участниками были Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды и Франция, однако оно было открыто и для остальных стран ЕЭС — Великобритании, Дании, Ирландии и Италии. Через пять лет, 19 июня 1990 года, там же была подписана конвенция о применении соглашения — более подробный документ, который детализировал условия соглашения.
За следующие шесть лет документ подписали Италия (1990), Испания и Португалия (1991), Греция (1992) и Австрия (1995). Договор вступил в силу в 1995 году. С 1 мая 1999 года его положения входят в законодательство ЕС.
В 2023 году Россия наряду с Индией, Китаем, Марокко и Турцией входила в пятерку лидеров по числу запросов на шенгенскую визу (520 тыс.).
Страны Шенгенской зоны.
Наравне с Данией, Швецией и Финляндией в 1996 году в Шенгенское соглашение вступили страны не из Евросоюза — Исландия и Норвегия. В 2004 году к зоне присоединилась Швейцария, через три года — Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения, а также Чехия и Эстония. После присоединения Лихтенштейна в 2011 году границы зоны стабилизировались, последовал многолетний перерыв. Хорватия вошла в Шенгенскую зону в 2023 году, границы Болгарии и Румынии открылись для внутреннего перемещения 31 марта 2024 года, а с 1 января 2025-го эти страны стали полноправными участницами соглашения. Таким образом, за пределами Шенгенской зоны в ЕС остались только Кипр и Ирландия, при этом Кипр ведет переговоры о вступлении в Шенген и планирует присоединиться к зоне в 2025 году.
Таким образом, в Шенгенском соглашении участвуют 29 стран, из них 25 — страны ЕС, еще четыре — Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария — входят в Европейскую ассоциацию свободной торговли с ЕС (ЕАСТ).
Шенгенские визы для россиян.
Евросоюз с 12 сентября 2022 года ужесточил требования для оформления Шенгена для россиян, отменив действовавший с 2007 года упрощенный режим получения визы. Как следствие:
стоимость визового сбора выросла с €35 до €80;
увеличился срок рассмотрения заявок (с 10 до 15 дней с максимумом 45 дней в отдельных случаях);
россиянам перестали выдавать срочные визы;
требования к документам на многократный въезд существенно выросли.
Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком (больше чем на год) и рассматривать заявки на туристические визы в неприоритетном порядке.
В результате в 2023 году доля отказов в выдаче виз россиянам составила 10,6%. По сравнению с 2019-м этот показатель вырос в 13 раз (тогда он составлял всего 1,5%), в 2022 году было отказано 10,2% заявителей.
По данным Еврокомиссии, в 2023 году россиянам чаще всего отказывали Мальта (34,8%), Эстония (31,7%), Швеция (29,6%), Австрия (26,4%) и ФРГ (20,5%).
Ряд стран и вовсе перестали выдавать гражданам России туристические визы. Это Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Кроме того, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония закрыли въезд туристам из России с шенгенскими визами других стран. Теперь въехать туда могут только россияне с гражданством или ВНЖ одной из шенгенских стран или же с гражданством других стран с правом посещать ЕС.
Из-за того, что страны Шенгена не расширяют возможности для обработки документов, срок выдачи виз вырос и на практике в зависимости от консульства занимает от двух до шести недель.
В ноябре 2025-го Еврокомиссия ужесточила правила выдачи россиянам шенгенских виз. С 7 ноября действует запрет на выдачу новых многоразовых виз гражданам России. Это означает, что россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Евросоюза. Исключения предусмотрены по гуманитарным соображениям и для лиц с паспортами ЕС.
Несмотря на ужесточение требований, получить визу в Шенгенскую зону все еще возможно по той же схеме, которая действовала ранее, — нужно собрать документы, обратиться в консульство нужной страны ЕС или ее визовый центр и оплатить пошлину. Правда, ожидать решения придется дольше.
Типы шенгенских виз.
Виза А. Это транзитная виза. Ее выдают гражданам отдельных, в основном беднейших и неблагополучных, государств — Афганистана, Ирака, Нигерии, Сомали, Шри-Ланки (полный список — здесь), чтобы выйти из самолета в транзитную зону аэропорта. Выходить в страну Шенгенской зоны при этом запрещено. Для россиян такая виза нужна для пересадок в аэропортах Чехии, а также Франции при прилете прямым рейсом из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Египта, Молдавии, Турции и Украины.
Виза B. Это тоже транзитная виза, но она позволяла въезжать на территорию страны Шенгенской зоны один или несколько раз для проезда в третью страну за пределами Шенгенской зоны. Срок транзита обычно составлял не больше пяти дней. С 2010 года такие визы для Шенгенской зоны не выдаются, она покрывается визой C.
Виза C. Это самая популярная срочная шенгенская виза. По ней можно въехать один или несколько раз, но не больше 90 дней в течение шести месяцев. Для удобства можно воспользоваться специальным калькулятором. У этой визы много подкатегорий — туризм, посещение родственников, медицинская помощь и другие. Запрос на нее подается в представительство той страны, которая является целью поездки или в которой предполагается провести больше всего дней.
Виза D. Это национальная виза, которую выдают отдельные шенгенские государства. Она выдается не более чем на 90 дней, и за это время ее обладатель должен успеть оформить другое, обусловленное правилами страны пребывания право там находиться — вид на жительство, визу для воссоединения с семьей и другие.
Как получить шенгенскую визу.
В зависимости от того, какой тип разрешения на въезд требуется, необходимо собрать разное количество документов для предоставления в консульство какой-либо из стран Шенгенской зоны. Но есть и общие требования.
Документы можно подать в консульство интересующей страны или, если ее диппредставительство не работает, — в визовый центр. Чаще всего консульства не работают с заявителями напрямую.
Все справки следует перевести на английский язык или язык страны — цели поездки.
Их нужно принести не раньше чем за полгода до путешествия, но не позже чем за 15 дней до него. Каждый пакет собранных бумаг могут рассматривать от трех-пяти до 45 дней и даже дольше, в случае если потребуются дополнительные проверки.
С 11 июня 2024 года визовый сбор составляет €90, а для ребенка до 12 лет — €45. Детям до шести лет оформляют бесплатно. При этом визовый центр может потребовать сервисный сбор, а также плату за дополнительные услуги по выбору.
Во всех консульствах стран Шенгенского соглашения гражданина другого государства попросят сдать отпечатки пальцев. Они хранятся пять лет, затем, чтобы еще раз получить визу, дипломаты попросят пройти дактилоскопию заново.
Для всех видов шенгенских виз необходимы:
действующий загранпаспорт и копии его заполненных страниц. Он должен быть действителен еще не менее трех месяцев после даты выезда из шенгенской зоны;
документы в подтверждение смены имени или фамилии (если таковые имели место);
копии страниц российского общегражданского паспорта;
свежая цветная фотография на белом фоне размером 35×45 мм, сделанная не позднее шести месяцев с момента подачи заявки, при этом лицо должно занимать порядка 70−80% изображения;
медицинская страховка на весь период транзита, при этом минимальное покрытие должно составлять €30 тыс. (или эквивалентная сумма в другой местной валюте);
транспортные документы (билеты на самолет, поезд и т. д.);
заполненная анкета на нужный тип визы с сайта посольства.
Для оформления визы A дополнительно не понадобится ничего.
Оформление визы B сейчас не производится.
Получение визы C дополнительно к общему пакету потребует разные документы в зависимости от разновидности визы.
Для туристической:
подтверждение проживания (например, ваучер отеля) на весь запланированный период пребывания;
справка с работы с указанием суммы заработка или выписка со счета с подтверждением, что у оформляющего визу есть от €64 до €120 на каждый день в стране Шенгена.
Для медицинской:
приглашение от клиники (если это частное учреждение, нужна будет копия лицензии Минздрава интересующей страны);
подтверждение оплаты 30% счета или сведения о гуманитарной программе, если пациент едет по ней;
подтверждение диагноза.
Для деловой:
письменный запрос от компании с указанием данных о гражданине и о самой организации;
документы от российского работодателя.
Для посещения родственников:
приглашение от родственника (в свободной форме) с копией паспорта приглашающего;
подтверждение родства.
Студенческая:
сведения об учебной организации и приеме на обучение;
данные об оплате за учебу.
Для несовершеннолетних:
копия свидетельства о рождении;
отдельное заявление на визу;
копия визы родителя, если ребенок вписан в его паспорт;
нотариально заверенное разрешение на въезд в Шенгенскую зону от второго родителя, если несовершеннолетний едет с одним из них, или от обоих родителей, если ребенка увозит третье лицо.