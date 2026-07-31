Шенген и Шенгенская зона — что это такое и какие страны входят

Наравне с Данией, Швецией и Финляндией в 1996 году в Шенгенское соглашение вступили страны не из Евросоюза — Исландия и Норвегия. В 2004 году к зоне присоединилась Швейцария, через три года — Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения, а также Чехия и Эстония. После присоединения Лихтенштейна в 2011 году границы зоны стабилизировались, последовал многолетний перерыв. Хорватия вошла в Шенгенскую зону в 2023 году, границы Болгарии и Румынии открылись для внутреннего перемещения 31 марта 2024 года, а с 1 января 2025-го эти страны стали полноправными участницами соглашения. Таким образом, за пределами Шенгенской зоны в ЕС остались только Кипр и Ирландия, при этом Кипр ведет переговоры о вступлении в Шенген и планирует присоединиться к зоне в 2025 году.