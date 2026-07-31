Матч «Ростова» и ЦСКА в третьем туре РПЛ перенесли в Москву

Ранее ЦСКА объявил о подписании трёхлетнего контракта с 26-летним вратарём Максимом Бориско из «Балтики», который будет выступать под 39-м номером, при этом в прошлом сезоне он провёл 23 матча и 14 раз оставлял ворота сухими. На данный момент основным голкипером остаётся Владислав Тороп, заменяющий восстанавливающегося после травмы Игоря Акинфеева. В первом туре нового сезона ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 2:1: гости открыли счёт на первой минуте, но автогол и гол Глебова принесли победу армейцам.