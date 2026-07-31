«Норникель» увеличил выручку за полгода до максимума с 2022 года

По итогам первой половины 2026 года выручка «Норникеля» выросла на 28%, до $8,29 млрд в связи с увеличением цен на цветные и драгоценные металлы, сообщила компания 31 июля. EBITDA благодаря росту выручки выросла на 50%, до $3,93 млрд, рентабельность EBITDA составила 47% против 41% годом ранее, чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до $2 млрд.
Как следует из обзора «Альфа-инвестиций», выручка, EBITDA и чистая прибыль «Норникеля» в январе—июне 2026 года стали максимальными с первой половины 2022 года, когда показатели составляли $9 млрд, $5,7 млрд и $5,1 млрд соответственно.
Результаты «Норникеля» превзошли прогнозы части аналитиков. Так, в БКС и «Велес Капитале» прогнозировали рост выручки до $8,09 млрд, EBITDA — до $3,6 млрд и $3,16 млрд соответственно. В «Т-Инвестициях», напротив, прогнозировали даже большие значения, ожидая выручку в размере $8,76 млрд, а EBITDA — $3,94 млрд.
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