«Норникель» увеличил выручку за полгода до максимума с 2022 года

По итогам первой половины 2026 года выручка «Норникеля» выросла на 28%, до $8,29 млрд в связи с увеличением цен на цветные и драгоценные металлы, сообщила компания 31 июля. EBITDA благодаря росту выручки выросла на 50%, до $3,93 млрд, рентабельность EBITDA составила 47% против 41% годом ранее, чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до $2 млрд.