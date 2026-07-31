45 единиц спецтехники получили бойцы отряда «БАРС-НН» для защиты нижегородского неба

Как отметил Глеб Никитин, «БАРС-НН» — это структура, бойцы которой служат исключительно на территории Нижегородской области. Их задача — защита нашего воздушного пространства. Резервисты не находятся на постоянной службе, совмещают основную работу с подготовкой, дежурствами и сборами, получают ежемесячные федеральные выплаты. В период службы за ними сохраняется зарплата по основному месту работы, к ней добавляется региональная выплата — 50 тыс. рублей. Кроме того, для резервистов и их семей действуют дополнительные меры соцподдержки: бесплатный детский сад, питание в школе, спортивные секции, группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории, внеочередная бесплатная медпомощь.