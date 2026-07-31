Трамп: Россия и Украина вынуждены пойти на уступки для урегулирования конфликта

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, однако она потребует уступок от обеих сторон. Об этом в пятницу, 31 июля, заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.