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Трамп: Россия и Украина вынуждены пойти на уступки для урегулирования конфликта

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, однако она потребует уступок от обеих сторон. Об этом в пятницу, 31 июля, заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, однако она потребует уступок от обеих сторон. Об этом в пятницу, 31 июля, заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.

— Думаю, он (Зеленский — прим. «ВМ») хочет заключить сделку, и думаю, Путин хочет заключить сделку (…) никто не хочет идти на уступки, но они в конечном итоге будут вынуждены пойти на уступки, чтобы достичь соглашения, — сказал он.

По словам главы Белого дома, ранее он думал, что урегулировать конфликт между Москвой и Киевом будет проще, чем оказалось в реальности, передает Clash Report.

Также Дональд Трамп заявил, что Штаты не разрешали Украине производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что стране нужно быть очень осторожной, если она позволяет кому-либо производить свое передовое оружие.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что американская разведка помогает Украине определять оптимальные маршруты полета беспилотников для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и обходить систему ПВО страны.

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