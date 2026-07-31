В Калининграде наградили женщину, спасшую выпавшего из окна ребенка

Седьмого июля главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что 17-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в 1 миллион рублей получит женщина, которая спасла выпавшего из окна в Калининграде ребенка. Как призналась тогда в беседе с РИА Новости Долгалева, она не ожидала, что получит премию, а ребенка бросилась спасать инстинктивно.