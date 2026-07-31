В Калининграде наградили женщину, спасшую выпавшего из окна ребенка

КАЛИНИНГРАД, 31 июл — РИА Новости. Галину Долгалеву, которая поймала и спасла малыша, выпавшего из окна четвертого этажа в Калининграде, наградили за мужество памятным подарком, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
В пятницу состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации и 15-летию со дня образования СК РФ.
«Глубоко символичным моментом стало чествование Галины Михайловны Долгалевой. 30 июня она, рискуя жизнью, приняла на себя падающего с четвертого этажа двухлетнего ребенка. Малыш выжил, а сама Галина Михайловна получила травмы. За мужество и самоотверженность ей вручены благодарность руководителя управления и памятный подарок», — говорится в сообщении на платформе «Макс».
Седьмого июля главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что 17-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в 1 миллион рублей получит женщина, которая спасла выпавшего из окна в Калининграде ребенка. Как призналась тогда в беседе с РИА Новости Долгалева, она не ожидала, что получит премию, а ребенка бросилась спасать инстинктивно.